Sivananda je rođen u Behali u Indiji, a odgojio ga je indijski duhovni vođa. Tvrdi kako je tajna njegove duboke starosti zapravo dugogodišnje praktikovanje joge, celibat i konzumiranje hrane bez začina.

Njegov pasoš zaintrigirao je upravu aerodroma kada je on krenuo u Veliku Britaniju iz Indije. Provjerili su ispravnost i dobili potvrdu da je on u potpunosti funkcionalan, ali su onda zaključili da je vrlo moguće da datum rođenja ovog muškarca nije ispravno upisan u njegove dokumente. Sivananda im je objasnio kako su ga roditelji ostavili nedugo nakon rođenja, te kako su se njegovi podaci o rođenju upisivali naknadno.

Ipak, ako njegovi podaci jesu tačni - to bi ga učinilo najstarijom osobom na svijetu. Do sada je tu titulu držala Francuskinja Žan Kalman koja je preminula 1997. godine kada je imala 122 godine i 164 dana starosti.

Ginisova knjiga svjetskih rekorda ga je uzela u razmatranje za preuzimanje titule najstarije osobe na svijetu, ali su istakli kako neće biti jednostavno odrediti njegovu pravu starost, prenosi portal Klix.ba.

Swami Sivananda, the oldest man alive is 123 years old. Staff at Abu Dhabi Airport have been left in shock after a man with a passport saying he is 123 years old walked through the terminal. He was born on August 8, 1896, in Behala, India. pic.twitter.com/bvZtBb2QUM

— Adedev (@Adedev5) October 7, 2019