Ima samo šest godina, a već je dva puta osvojila Kilimandžaro

Podvig malene, ali snažne Ešlin Mendrik, zadivio je i iskusne planinare. Djevojčica je odbila bilo kakvu pomoć tokom uspona do visine od 5.895 metara. Inače, do vrha Uhuru, stigne tek dvije trećine svih koji ka njemu krenu.

Toliko je uživala u usponu da se Ešlin dvije nedjelje kasnije, ponovo popela na vrh Tanzanije drugačijim putem. Ona se nada da će jednog dana osvojiti i Mont Everest.

Ešlin je iz Zapadnog Saseksa i na ekspediciji je bila je u pratnji majke Viktorije i jedanaestogodišnjeg brata Nikolasa. Do vrha je stigla 29. septembra, što je ponovila 13. oktobra.

Briton, six, becomes the youngest girl to scale Kilimanjaro https://t.co/sJrrExS9a6

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) November 16, 2019