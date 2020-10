IATA tvrdi: Šansa da se zarazite na letu jednaka je šansi da vas udari grom

Šanse da se tokom leta zarazite korona virusom manje su nego da vas udari grom, navodi se u analizi Međunarodnog udruženja vazdušnog prometa (IATA).

Istraživanje koje je objavila IATA navodi da su između januara i jula ove godine zabilježena tek 44 slučaja zaraze korona virusom za koje se sumnja da je infekcija prenesena tokom leta. U isto vrijeme, 1,2 milijarde putnika letjelo je u ovom periodu.

Stoga iz IATA ističu da su šanse zaraze tokom leta izuzetno male, piše "Independent".

"Uz samo 44 identifikovana slučaja prenosa virusa tokom leta, te 1,2 milijarde putnika, to znači po jedan slučaj na svakih 27 miliona putnika. Čak i da je ovo možda potcijenjeno i da 90 odsto slučajeva zaraze tokom leta možda nije prijavljeno, to i dalje znači jedan slučaj na svakih 2,7 miliona putnika", pojašnjava doktor Dejvid Pauel, IATA-in medicinski savjetnik.

Od ukupno 44 slučaja zaraze tokom leta, najviše ih je zabilježeno na letu od Londona do Hanoija kada je 15 osoba pokupilo infekciju na istom letu. Pored toga, 11 osoba zaraženo je prillikom leta od Sidneja do Peta, a još 16 na letu od grčkog ostrva Zante do Kardifa u avgustu ove godine.

IATA tvrdi da postoje višestruke sigurnosne mjere protiv korona virusa na letu, uključujući visoku brzinu protoka vazduha i upotrebu bolničkih HEPA filtera koji su manje pogodni za širenje respiratornih kapljica od drugih zatvorenih okruženja.

"Kombinacija mjera koje se primjenjuju uvjerava putnike širom svijeta da korona virus nije ugrozio njihovu slobodu letenja. Međutim, ništa nije potpuno bez rizika. Ali, uz samo 44 slučaja zaraze među 1,2 milijarde putnika, čini se da je rizik od zaraze korona virusom tokom leta u istoj kategoriji kao i rizik od udara groma", kazao je direktor IATA-e Aleksandre de Juniak.