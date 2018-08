Hrvat se iznanadio kada je u avionu sreo Sebastijana Kurca

Hrvat koji je putovao avionom niskobudžetne kompanije na letu Barselona-Beč, bio je svjedok neobične scene za balkanske prilike, a ovaj nesvakidašnji susret opisao je u objavi na svom Fejsbuk profilu.

"I tako sjednem ja sinoć na let iz Barselone za Beč, putujem niskobudžetnom kompanijom, kad ulazi neka poznata faca, vidim klinci se slikaju s njim, odrasli ga pozdravljaju.

Pitam stjuardesu ko je, kaže austrijski kancelar Sebastian Kurc. Dakle, austrijski kancelar je uredno čekao sa svim ostalim putnicima niskobudžetni let koji je kasnio dva sata, sjeo u ekonomsku klasu, bez delegacije, obezbjeđenja i ostalih pi.darija, bez kojih naši političari ne mogu niti do WC", napisao je on.

Hrvat koji je svedočio ovoj neobičnoj situaciji, još više se iznenadio onim što je usljedilo.

"Kad smo sletjeli u Beč mislio sam da će ga barem tamo dočekati obezbjeđenje. Međutim čovjek izađe kao svi ostali putnici, sam pokupi svoj prtljag i napusti aerodrom sam samcat" piše on.

"I onda povuci paralelu s našim političarima koji su si umislili da su bogovi, svi odreda Sanaderi, Vidoševići, Milanovići, Kolinde, Plenkovići i drugi…" zaključio je Hrvat.