Horoskopski znakovi koji stalno imaju promjene raspoloženja

Raspoloženja dolaze i odlaze, a ponekad su toliko prolazna da se jedva registruju. Ovih sedam horoskopskih znakova stalno imaju promjene raspoloženja, a evo i zašto.

Svi imamo dane kada se ne osjećamo baš najbolje. Voljeli bismo da možemo kontrolisati svoje osjećaje, ali naš mozak kaže drugačije. Naše raspoloženje može uticati na to kako se fizički osjećamo. Kad se osjećate ljutito, može vam se povisiti krvni pritisak, a ako se osjećate sjajno, to može uticati na to da budete veseli i srećni.

Ovih sedam horoskopskih znakova stalno imaju promjene raspoloženja, a evo i zašto:

1. Rak (21. juna - 22. jula)

Zašto Rakovi stalno prolaze kroz promjene raspoloženja i jako su emocionalni? To je zato što su oni apsolutno sve osjećaju i to jako.

Dobro raspoloženi Rak obasuće ljubavlju one do kojih im je stalo, ali neraspoloženi Rak otići će od svih, tako da ne utiče negativno ni na koga drugog.

Dobra stvar je što ovaj horoskopski znak izražava i prihvata svoje osjećaje kakvi god bili. Dobri su i u rješavanju tuđih promjena raspoloženja.

2. Ribe (19. februara - 20. marta)

Ribe su veoma osjetljive pa im se raspoloženje može promijeniti u trenu. Čak i najmanje bitne stvari osjećaju i mogu zbog toga postati tužne. Nije čak ni važno koliko je velik ili mali problem - sve to može uticati na njihovu promjenu raspoloženja.

Ribe ne mogu normalno funkcionisati pred sukobom jer se ne znaju nositi na pravilan način s njim. Mrze se osjećati bespomoćno!

Srećom, Ribe su obično sposobne prevladati promjene raspoloženja.

3. Škorpija (23. oktobra - 21. novembra)

Poznato je da je Škorpija horoskopski znak koji se vrlo često ljuti. Osim toga, često i mijenja raspoloženja. Poput Raka i Riba, Škorpija je vodeni znak koji stvari osjeća strastveno, a njihova raspoloženja odražavaju taj intenzitet.

Škorpiija kada nije raspoložena ne može to sakriti niti da se trudi. U takvom raspoloženju neće slušati tužne pjesme već će pustiti da ga tužno raspoloženje podstakne na akciju, bilo da se radi o osveti za nekoga ko ih je povrijedio ili zbog toga što su tu kad ih neko koga vole treba.

4. Ovan (21. marta - 19. aprila)

Ovan svoje osjećaje ili raspoloženje neće zadržati za sebe. Ali zašto Ovnovi mijenjaju raspoloženja? To ima veze s njihovim stavom. Jer osim što će biti bijesni, biće odlučni da vas pobijede u nekoj vrsti takmičenja samo da bi vam pokazali koliko su superiorni.

Koliko god bila jaka raspoloženja Ovna, ona ne traju toliko dugo. Vrlo brzo mogu iz tuge preći u srećno raspoloženje.

5. Vaga (23. septembra - 22. oktobra)

Vaga kada nije dobro raspoložena uvijek će pitati ostale ljute li se na nju jer ona uvijek brine o tuđim osjećajima. Odgovor je obično negativan. Vage se boje da nekoga nesvjesno ne povrijede.

Vage ne žele biti neraspoložene, ali one osjećaju sve - a to uključuje i stvari koje nemaju nikakve veze s njima. Na sebe stavljaju veliki teret osjećaja drugih ljudi, a to je posebno veliko opterećenje.

6. Blizanci (21. maja - 20. juna)

Blizanci svoje osjećaje ne mogu sakriti od drugih ljudi. Kad god ih neko pita jesu li loše volje, obično će odgovoriti da su dobro i kao dokaz to potkrijepiti s hrpom razloga. Nažalost, njihovi "razlozi" dokazuju zašto su loše raspoloženi.

Blizanci takođe imaju tendenciju objavljivati na društvenim mrežama raznolik sadržaj dok se njihovo raspoloženje ne vrati u normalu. Kasnije se mogu čak toga i posramiti i izbrisati to.

Vjerovatno bi im bilo bolje da samo priznaju kako se osjećaju, umjesto da se pretvaraju da su stalno srećni. Srećom, iako su loše volje, nisu oni koji bi dugo držali loše raspoloženje u sebi.

7. Djevica (23. avgusta - 22. septembra)

Djevice su posesivne i sklone promjenama raspoloženja, a posebno kad ne dobiju šta žele, tačno onako kako žele. One jednostavno vole i moraju sve kontrolisati.

Ako Djevica kaže: "Trebam malo vremena", vjerujte joj. Ne želite imati posla s ovim horoskopskim znakom nekoliko sekundi prije nego što "plane", piše Your Tango.

(24sata.hr)