Himalaji se vide prvi put poslije 30 godina

​Dijelovi Himalaja jasno se vide iz Indije za vrijeme pandemije virusa korona zbog vazduha koji je konačno dobrog kvaliteta.

For the first time in thirty years, villagers in India woke up to this view of the Himalayan mountains.

They mountains are normally blocked by the pollution.

