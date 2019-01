Heroj: Dostavljač mlijeka uhvatio bebu bačenu s prozora

Li Gang nije ni slutio da će postati pravi heroj kada je u jednu prodavnicu otišao dostaviti mlijeko.

Dok je dostavljao mlijeko u supermarket ušla je žena koja je očajnički objašnjavala da u obližnjoj zgradi gori stan i da na prozorskoj dasci sjedi žena s četveromjesečnom bebom.

Li i njegov kolega pojurili su prema zgradi kako bi pomogli unesrećenoj ženi koja je pokušavala pobjeći od požara. Budući da nisu imali vremena da gase požar Li je predložio bebinoj majci Vang Zimin da im baci bebu kako bi je spasili.

A heroic milkman catches a baby falling from a swaddle that suddenly broke, as the mother tried to escape a burning room.

— Sky News (@SkyNews) 26. siječnja 2019.