Haos na letu, avion „propao“ devet kilometara

„Maske sa kiseonikom ispale su iz plafona. Onda je nastao haos među putnicima“, rekao je jedan od putnik Haris Devoskin za televiziju WSB.

Jedna od stjuardesa više puta je zamolila na razglasu ljude da ne paniče, ali to nije mnogo pomoglo.

@Delta Flight 2353 God Bless the Captain and crew. Had an emergency midair from Atlanta to Fort Lauderdale. Oxygen masks deployed and we descended quickly and we're diverted to Tampa. I texted my wife and dad I loved them. Told my mom I love her and hugged my son. @wsvn @cbs12 pic.twitter.com/C9QcU9DbYV

— J.T. (@BrutusOsceola) September 18, 2019