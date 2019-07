Francuz pao u vodu prilikom leta iznad Lamanša

Francuski pronalazač Frenki Zapata pao je danas u vodu tokom leta iznad Lamanša na "letećoj dasci" na mlazni pogon sopstvene izrade.

On je promašio platformu na brodu na kojem je trebalo da dopuni gorivo i potom nastavi let na polovini puta, saopštio je njegov tehnički tim.

Zapata je pokušao da preleti Lamanš na 110. godišnjicu od prvog leta na mehanički pogon između Britanije i Francuske.

Njegova daska opremljena je sa pet malih mlaznih motora, a kao gorivo koristi kerozin koji Zapata nosi u rancu na leđima.

On je jutros poletio iz Sangatea u Francuskoj i nadao se da će stići do Dovera za dvadesetak minuta leteći brzinom od oko 140 kilometara na čas na visini od 15 do 20 metara.

Zapata je nosio 42 litra kerozina i bilo je planirano da se zaustavi na brodu na pola puta da bi dopunio gorivo.

Ovaj avanturista zadivio je ljude 14. jula, tokom obilježavanja Dana pada Bastilje, kada je letio iznad vojne parade u prisustvu francuskog predsjednika Emanuela Makrona i njemačkog kancelara Angele Merkel.