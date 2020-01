Fotografija krvave spavaće sobe postala hit: "Kaži gdje si je zakopao"

Set za krevet s uzorkom ruža na jastucima i laticama raspoređenim po posteljini brojne korisnike društvenih mreža podsjećao je na tragove krvi, zbog čega je fotografija privukla puno pažnje.

Fotografiju je na svom Tviter profilu podijelio je John Donoghue kada je shvatio da je njegov novi set za krevet izgleda kao mjesto groznog zločina.

That awkward moment when you realise that your romantic new ‘white with rose bud’ bedding set makes your boudoir resemble a particularly gruesome crime scene... pic.twitter.com/JATDMpFBQT

— John Donoghue (@JohnDonoghue64) January 20, 2020