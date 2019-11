Finska obala prekrivena neobičnim "ledenim jajima"

Hailuotolainen valokuvaaja Vesa Vainionpää huomasi viikonloppuna erikoisen näyn kotisaarensa rannoilla Oulun lähellä. Rantavedessä oli sadoittain pieniä ja vähän isompia jääpalloja, joita aallot olivat pyörittäneet ja muokanneet tasaisiksi. Katso video ja kuvat sekä lue juttu: HS.fi/kotimaa tai suoraan bion linkistä. #hailuoto #lumi #perämeri @veekoovee

