Fejsbuk Dark Mode stiže i na mobilne aplikacije

U Fejsbuku su počeli javno testirati tamni način rada za aplikacije namijenjene uređajima s operativnim sistemima Android i iOS. Zasad je dostupan tek odabranom broju korisnika.

Do tog otkrića došla je istraživačica Džejn Mančun Vong i o tome obavijestila javnost putem Tvitera. Kasnije je dobila i službenu Fejsbukovu potvrdu te snimila video u kojem je prikazala tamni način rada te društvene mreže za mobilne aplikacije.

Facebook is publicly testing Dark Mode! 🌙

You asked it, I chatted with Facebook’s @alexvoica about it and here’s a video made in collaboration with Facebook! pic.twitter.com/TGjdTXDxoP

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) October 30, 2020

Kako uključiti tamni način rada na Fejsbuku?

Zasad nije poznato kad će ova funkcija postati svima dostupna. Možete provjeriti jeste li među odabranim sretnicima ako slijedite ove upute.