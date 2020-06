"Epl" šalje jasnu poruku: "Pratimo sve telefone koje ste ukrali"

Ipak, kompanija Epl nikome ne ostaje dužna.

Svim pljačkašima poslali su jasnu poruku: “Praćeni ste”, misleći na to da mogu da uđu u trag svakom telefonu koji je ukraden. Epl aktivno onemogućava rad ukradenih Ajfona, tako da su oni sada neispravni.

Skrinšotovi Eplove poruke upozorenja osvanuli su na Tviteru i Reditu početkom ove nedjelje, a sve je počelo da se dešava nakon brutalnog ubistva Džordža Flojda. Inače, prodavnice ove kompanije su tek počele da se otvaraju u SAD, a već su “žrtve vandalizma”, prenosi Telegraf.

APPLE DISABLED THE PHONES THAT WERE LOOTED pic.twitter.com/9xp1HhOAeR

— mJ (@disposablefilms) May 31, 2020