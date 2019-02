Džošua Tramp zaspao za vrijeme predsjedničkog govora VIDEO

Prva dama SAD Melanija Tramp pozvala je dječaka kao gosta i od njega je napravila simbol borbe protiv zlostavljanja.

Džošua Tramp ima 11 godina i živi u američkoj saveznoj državi Delaver.

Interesantno je da je usred predsjedničkog govora zaspao.

Joshua Trump is the hero the U.S. deserves, but not the one it needs right now. So we'll hunt him. Because he can take it. Because he's not our hero. He's a silent guardian. A watchful protector. A Dark Knight. #StateOfTheUnion #SOTU #StateOfTheUnion2019 pic.twitter.com/qyCzrMc1Mr

— TJ Cooney 🚀 (@TJ_Cooney) February 6, 2019