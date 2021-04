Džinovski piton ugrizao instruktora fitnesa za uvo dok je vježbao sa njim

Instruktor fitnesa iz Londona prvi put je uživo video pravu zmiju. I sada će zauvijek zapamtiti taj dan

Instruktora fitnesa Lenija Mekajnda ugrizla je zmija dok je snimao promo video vježbanja na otvorenom u Londonu.

Šef teretane u Hejsu, već neko vrijeme objavljuje snimke vežbi na otvorenom, a u najnovijem je uključio je i ogromnog pitona težine 25 kilograma koga je pozajmio od prijatelja kako bi svojim sugrađanima pokazao da mogu da vježbaju "bilo kada, bilo gdje".

Dok je snimao uvodni segment za Instagram, piton LV, koji mu je bio omotan oko vrata, ugrizao ga je za uvo. Leni je vrisnuo od šoka.

"Nisam bio zadovoljan snimljenim, pa sam htio da ponovimo. Mora da me zmija čula i pomislila: 'Ne sviđa mi se, ja sam zmija po prirodi, sada ću ti pokazati", rekao je Mekajnd Ivning Standardu.

Ugrizla me trenutak nakon što sam izjavio da je ona jedina zmija kojoj verujem. Nije me boljelo, dobro sam. Malo me gricnula za uvo, imam malu povredu, ali sve je u redu. Bio sam u šoku jer sam snimajući video potpuno zaboravio da imam zmiju oko vrata, dodao je on.

Britanskom listu je rekao i da je tog dana prvi put u životu vidio zmiju. "Odmah sam morao da je stavim oko vrata. Nekih 20 sekundi sam se psihički pripremao za to. Sada me ljudi na ulici prepoznaju kao 'tipa koji vježba sa zmijom' i govore mi da sam ih motivisao", rekao je on.

Dobro sam i sljedećeg dana sam prvi put u životu uzjahao konja, rekao je 28-godišnji fitnes instruktor poznat po bizarnim i simpatičnim snimcima vježbi na pijaci u Portobelu, u metrou, pored kamiona sa sladoledom...

Kaže da je u vrijeme pandemije koronavirusa pokušao da bude kreativan i razmišlja drugačije. "Htio sam svima da pokažem da ne moraju da idu u teretanu i da mogu da vježbaju bilo kada i bilo gdje", rekao je on.