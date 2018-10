Dvije Jelene o seriji “Seks i grad”

Dvadeset godina nakon emitovanja prve epizodu kultne serije na prelazu dva vijeka, Seks i grad čini se da se svijet otkortljao unazad i da su građanske slobode govora i življenja poprilično nazadovale. Slikovitije, svijet jedvadeset godina kasnije potonuo u Handmaid’s Tale.

Zanimljivo će biti pročitati kako na ovu intrigantnu temu današnjeg “Izazova” promišljaju dvije obrazovane, svestrane i modno osviještene (šta god to danas značilo) žene – novinarka, ekspertkinja u sferi marketinga i promocije, zaposlena u EU Info centru BiH Jelena Stanišljević i urednica popularnog magazine Ljepota i zdravlje za BiH Jelena Joksimović.

Na vama je da, ukoliko želite, odlučite glasanjem u FB anketi koje od ova dva mišljenja je bliže vašem. Takođe bi bilo interesantno da u komentarima na fejsbuku napišete koji ste vi lik iz ove kultene serije – Keri, Miranda, Šarlot ili Samanta.

Anketa će biti otvorena do srijede 10. oktobra.

Jelena Stanišljević: Serija „Sex and the City“ sigurno je jedna od najpopularnijih i najznačajnih serija svih vremena i tu se zaista ništa novo nema za dodati. Serija je promijenila TV, u smislu razbijanja do tada strogih i ustaljenih pravila o cenzuri sadržaja na američkim TV stanicama u vrijeme tzv. „prime time“ tremina emitovanja. Američka javnost, a kasnije i svjetska, tako je odjednom postala izložena ogromnoj količini lascivnog sadržaja o seksu i muško ženskim odnosima, duhovitim replikama i najnevjerovatnijoj modnoj promenadi kostima ženskih likova, do tada ikad viđenih u jednoj TV produkciji. To što je Patricia Field glavna kostimatografkinja serije uradila, danas zovu modnim blogingom i „street fashion“. Samo fešn bebe, još reciklirate Kerine odjevne kombinacije.

Šta je nama naša „Sex i grad“ borba dala?

Prije svega, serija je „dala glas“ novoj generaciji mladih žena, rođenih 70 i 80 godina prošlog vijeka. Žene koje su ostavile „moranja“ svojim majkama i bakama, a u svoje ruke uzele svoj novčanik i vibrator. 😊 Šalu na stranu, serija je proslavila novi talas ženske samostalnosti, prije svega slaveći izbor žene da sama bira svoje prijatelje, partnere, posao i naravno na šta će trošiti svoj novac. Suludo udovoljavanje samoj sebi kad su u pitanju muškarci, kupovina odjeće i naravno kupovina svih poželjenih cipela postala je tako sinonim za žensku nezavisnost širom svijeta. Sigurna sam da bi se komotno mogla uraditi jedna sociološka studija „Uticaj serije „Sex and City“ na promjene u ponašanju žena od 19 do 45 godina“ u cijelom svijetu. Globalni fenomen.

Šta je zaista nevjerovatno u cijeloj Sex i grad sagi?

Dok je značajno uticala na izgradnju samopouzdanja i peglanje kartica žena širom svijeta, serija je ostala površna u mnogim segmentima života – što je potpuno logično za fiktivni dramski tekst. Ženski likovi u seriji su žene bez prošlosti, porodice i potpuno nestvarne u smislu realnosti – da li ste ikad vidjeli Keri, Mirandu, Šarlot ili Samantu kako poslije napornog radnog dana vukljaju kese pune fasunge iz obližnjeg marketa, dok im istovremeno zvoni telefon, pukla je čarapa i frizura se raspala? Mislim, ko bi to želio gledati nakon što svaki dan proživljava? Sve nerealne i nedovršene momente u seriji smo oprostile jer ipak su nam donijeli sjaj i glamur velegrada u naše skromne djevojačke sobe i budžete. Ko nije sanjao da kao Keri piše za tamo neke novine, od plate toliko skromne kupuje nekoliko Manolo cipela sedmično, izlazi svaki dan i na kraju sretne Facu? Kad smo kod Keri i Face – oni su prvi izmislili „It's complicated“. Većina žena za sebe misle da su Keri ili Samanta, a u stvari su Šarlot. I ne mislim ništa loše.

Vanvremenska serija ili ne, grad je izledao propo' a i seksa izgleda ima samo na mrežama, pa je najpoznatiju njujoršku četvorku koja je drmala velikim gradom, nemoguće zamisliti u sadašnjem vremenu. Neke nove žene za njih misle da su konzervativne babe. Čini se da ćemo na stvarnu žensku emacipaciju i solidarnost ipak čekati još neko vrijeme, koliko god gledale ili čitale o tome.

Jelena Joksimović: Sex&City je zaista obilježio jednu eru, ali moram da priznam da sam bila veliki hejter ove serije. Nisam ni pogledala bogzna koliko epizoda, ali jednostavno nisam je ni mogla izbjeći za sve ove godine, pa sam usvojila činjenicu da je postala dio formiranja feminizma u svijesti mnogih, ali nažalost je uticala i na bustovanje potrošačkog društva.

Upravo dio gdje se slavi žena kao jedna samostalna, samosvjesna i žena koja je spremna da bude kreator sopstvenog života, dio je koji mi se sviđa. Mislim, sviđa mi se i što se presvlače toliko, jer upravo to podsvjesno hrani moje dječije želje, dok sam presvlačila lutke. To se sviđa “maloj Jeleni”. Velikoj Jeleni baš taj dio ide na živce jer

ko je ikad igdje živio od jedne kolumne i kupovao brendiranu garderobu osim ako ne troši tuđi novac? Muškarci su jako slabo “obrađeni”, tek toliko da se ne može ući u njihove mane i dovoljno da jednoj djevojčici od 14 godina npr. napravimo sliku da je važno da je seks na prvom dejtu OK, da se obuče po najsvježijim trendovima i da taj neko bude faca, jer od drugih neće imati kvalitetan život (u kojoj sferi ne znam - šta kome znači kvalitet). Onaj početni feminizam se izgubio u roze tilu, Jimmy Choo cipelicama i elitističkim i nekad besmislenim pričama na kafi sa drugaricama.

Ima toga još, ali pošto naglašavam da nisam bila fan i nisam gledala čak ni dvije zaredom epizode, ne mogu ni da “pljujem” kako bih htjela. Možda ima nešto što sam propustila. Ono što je mene uvijek gušilo u toj seriji je jedan (mono)ton tema epizoda i puno nekih ženskih glasova koji prave graju.

Seks&City je ono što je Instagram danas. Bajka.

Ipak, identifikaciju sa likovima je teško izbjeći, a jedna ekipa drugarica me uvijek identifikovale sa Mirandom, a druga jedno vrijeme sa Charlotte, a u zavisnosti od situacija i sa Samanthom. Zaključak je, nakon svih ovih godina da sam kontradiktorna mješavina Samanthe i Charlotte. Nedavno mi je drugarica poslala test na FB “Koji si lik iz Sex&Grad”, pa se možete poigrati: https://www.buzzfeed.com/lyapalater/are-you-a-carrie-samantha-charlotte-or-miranda

Glasati možete na ovom linku do srijede, 10. oktobra. A, i ne morate.