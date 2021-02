Društvene mreže ne odustaju: Berni Sanders i njegove rukavice "završili" na Marsu

"Pozdrav, svijete. Ovo je moj prvi pogled na moj novi vječni dom", stoji u objavi na Tviter profilu rovera Perseverance nakon uspješnog slijetanja na Mars u četvrtak i sedmomjesečnog putovanja.

Tviteraše je to međutim inspirisalo na sasvim drugačiji način. Ubrzo su na mreži počele da se pojavljuju fotografije Bernija Sandersa kako sjedi sa čuvenim pletenim rukavicama...

Podsjetimo, Sandersov meme postao je viralan nakon inauguracije Džoa Bajdena.

Sanders je tada uslikan kako sjedi među elegantno obučenim zvanicama u sasvim običnoj jakni i nosi šarene rukavice.

#Perseverance has captured the first images of life on Mars.. 🤭 pic.twitter.com/Uwi1pZVIPT

Njegov nezainteresovan izraz lica i prekrštene ruke bili su inspiracija za bezbroj šala na društvenim mrežama.

A NASA friend just shared one of the first images from the new Perseverance Mars rover mission and I can't say I'm surprised pic.twitter.com/JOtxuCAOIB

— Mathew Ingram (@mathewi) February 18, 2021