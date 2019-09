Drevni "ajfon" pronađen u "ruskoj Atlantidi"

Pronađen u grobu žene, predmet je veličine 18 sa devet centimetara i izrađen je od tamnosivog kamena, u koji je umetnuto poludrago kamenje i kineski "vužu" novčići kao ukrasi.

Arheolozi su otkriće u šali nazvani "ajfon", ali je zapravo kopča od kaiša, koja nije u najboljem stanju preživjela zub vremena.

well actually we think it looks more like Samsung than an iPhone...:) Archeologist in awe at 2,100 year old iPhone-like belt buckle unearthed in 'Atlantis' grave in Tuva. Ancient Xiongnu-era woman took stylish accessory to the afterlife https://t.co/9GEonROP3T pic.twitter.com/6gmlk53CzJ

— The Siberian Times (@siberian_times) September 8, 2019