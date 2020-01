Dok je kuća gorjela tokom novogodišnje noći, vatrogasci pravili selfi

Sporna fotografija objavljena je na Fejsbuku uz natpis: „Trenutak za selfi na novogodišnje veče“.

Post je od tada skinut, a Džouns je rekao da će biti preduzete disciplinske mjere ako se pokaže da je fotografija autentična.

.@DetroitFire is investigating after this photo was posted NYE on Facebook.“There are a lot of ways to celebrate a retirement. Taking a photo in front of a building on fire is not one of them” - Fire Commissioner Eric Jones pic.twitter.com/lzTwUUXWSs

— Brian Abel (@BrianAbelTV) January 1, 2020