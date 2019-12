Djevojčica platila obroke za 123 drugara iz škole koji nemaju novca

Kejtlin Hardi, učenica predškolskog programa u osnovnoj školi "Breeze Hill", načula je da njeni roditelji pričaju o finansijskim poteškoćama s kojima se učenici suočavaju.

"Počela je da postavlja puno pitanja i pokušala sam joj objasniti da ponekad ljudi nemaju toliko sreće i da moramo pokušati biti ljubazni i pomoći kada možemo", rekla je njena majka Karina Hardi.

This 5-year-old paid off the lunch balances for 123 students by selling cocoa and cookies https://t.co/cQzRJoJzEg pic.twitter.com/wscwsWWVLP

— CNN (@CNN) December 18, 2019