Dirljiv prizor: Pas spasao bebu koalu od sigurne smrti

Slike spasilaca, volontera i lokalnih mještana heroja koji se bore da spase sada već ugrožene vrste, obilaze svijet, kao i one u kojima žedne i preplašene životinje grle svoje spasioce dok ispijaju vodu.

U moru takvih snimaka i fotografija, ipak se izdvojila jedna u kojoj je glavni akter zlatni retriver Aša. Naime, on se na vratima porodičnog doma u kojem živi sa svojim vlasnicima pojavio sa koalom starom nekoliko mjeseci na svojim leđima.

Golden Retriever Comes Home With A Baby Koala Whose Life She Just Saved#AustralianBushfire pic.twitter.com/SHdL0dEzMB

— Maryam. (@Flossopher09) January 7, 2020