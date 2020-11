Dala otkaz na najspektakularniji mogući način: "Napokon napuštam ovo toksično radno mjesto"

Ipak, ovako nešto sigurno nisu očekivali. Naime, jedna mlada djevojka (19), zaposlena u Volmartu godinu dana i sedam mjeseci, nedavno je dala otkaz i to tako spektakularno, da je "zapalila" sve društvene mreže.

Šana (Shana na Tviteru) je iz Teksasa, a kako kaže, napokon je riješila da da otkaz na poslu koji ne voli. Ipak, možda bi se ljubav prema radu u Volmartu i rodila, da nije naišla na loš menadžment.

Dala je otkaz preko razglasa u prodavnici, a snimak je postavila na mreže.

- Konačno napuštam posao zbog kojeg sam se osjećala mizerno godinu dana i sedam mjeseci. F*ck Walmart - rekla je glasno i bijesno Šana, bez zadrške, i pitanja da li će joj ovaj potez možda zatvoriti vrata na nekim drugim mjestima.

Ovih dana se, inače, dosta priča o lošim uslovima rada u marketima, posebno velikim lancima, jer ljudi rade istim tempom, ali u otežanim okolnostima, zbog pandemije kovid-19. Radnici Amazona su, takođe, na ivici živaca, te su više puta postavljali giljotinu ispred vile šefa Džefa Bezosa.

Video koji je Šana podijelila na TikTok-u ima milione lajkova, a nazvala ga je "Evo i video snimka kako napuštam svoje toksično, seksističko, rasističko radno mjesto". Na samom početku, pozvala je sve kupce, saradnike i menadžere kompanije da obrate pažnju na njen govor.

Svakog kolegu koji joj se zamjerio prozvala je po imenu, rekla je da su rasisti, seksisti, perverznjaci, i da Volmart loše tretira svoje radnike. Uz sve to, izrekla je dosta psovki, a na lijep način se oprostila samo od jedne koleginice. Kako video govori više od riječi, u nastavku pogledajte kako je to izgledalo.

Finally quit my toxic job that was making me absolutely miserable for a year and seven months. Fuck Walmart. pic.twitter.com/CHtXASwVDy

— shana (@shanaquiapo) October 31, 2020