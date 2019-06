Da li pogrešno nosimo slušalice?: Ova fotografija je pokrenula dilemu FOTO

Novinar Kejsi Njuton je prije par dana na svom nalogu na Tviteru objavio fotografiju koja je iznenadila masu i pokrenula veliku raspravu o tome kako ljudi stavljaju slušalice u uši. Na fotografiji se vidi profil muškarca i način na koji je stavio slušalicu u uvo.

Većina ih stavlja tako da je zvučnik okrenut prema gore, što je potpuno pogrešno, piše 24sata.hr.

"Apsolutno sam šokiran načinom na koji ovaj muškarac nosi "er pods" (slušalice)", napisao je uz objavu.

Nedugo zatim, objava je postala viralna i mnogi su se pridružili raspravi da li je to ispravan ili pogrešan način nošenja slušalica.

"Upravo sam isprobao ovo i uopšte ne razumijem kako je to njemu uspjelo", napisao je jedan komentator.

"Slabije čujem na lijevo uvo. Ovako i ja nosim slušalice kako bih bolje čuo. Nije u pitanju mudrost, to jednostavno tako funkcioniše“, objasnio je korisnik Tvitera Arhimedas i otkrio tajnu koja se krije iza "naopakog" nošenja slušalica.

Još su se neki saglasili s Arhimedasom u komentarima i rekli da ih i oni tako nose, i da im je tako bolji zvuk, a i da ih manje žuljaju.

Absolutely shaken by the way this man on Muni is wearing his AirPods pic.twitter.com/Dt57QuzDu5

— Casey Newton (@CaseyNewton) June 1, 2019