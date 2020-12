Da li može bizarnije? Djevojka se udala za akt tašnu

Ova vaspitačica, tvrdi da je fascinirana neživim predmetima i da je to počelo da joj se događa u ranoj mladosti.

Uvijek je vjerovala da sve oko nje ima dušu. Tokom tinejdžerskih dana, 24-godišnja Rain Gordon, tada tinejdžerka, započela je svoju ljubavnu priču sa akt tašnom, koju je nazvala Gideon.

- Zaigra mi srce kada ga gledam. Ludo sam zaljubljena u srebro, ogledala, odsjaje i metal- rekla je Gordon za strane medije i dodala:

- Ljudi ne razumeju taj osjećaj. Kažu mi da sam bolesna i da trebam da se liječim, ali ja im ne dopuštam više da me to vrijeđa. Nisam imala pojma da ćemo završiti zajedno. Divila sam se njegovom izgledu, ali nisam razmišljala puno o tome. Onda je Gideon počeo da mi se sviđa više od toga. Polako sam shvatila da počinjem da se zaljubljujem. Podelili smo svoj prvi zagrljaj i poljubac, a više vremena provodili smo uveče i noću. Mogli smo tri ili četiri sata voditi filozofske razgovore - kaže ova djevojka.

Rain i Gideon venčali su se u junu na ceremoniji za koju tvrdi da su prisustvovali njeni prijatelji i porodica. Iako brak nije služben, kaže da je srećna jer je vezu podignula na viši nivo.

She met Gideon after purchasing him at a hardware store 💼❤️

— LADbible (@ladbible) December 14, 2020