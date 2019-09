Dok se nogama držao da ne bi pao, u jednoj ruci je imao mobilni i razgovarao je s nekim. Sve vrijeme izgleda prilično smireno, kao da nimalo nije zabrinut što bi svakog trenutka moglo krenuti po zlu.

Haven’t had a conversation this good in a min pic.twitter.com/o6IpVkyDgK

— Kelvin 🇩🇴 (@kbvnks_) September 13, 2019