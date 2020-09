Čovjek sa pamćenjem od 7 sekundi: On se moli da ima i ružna sjećanja

Svako ima želju da zaboravi ružna sjećanja, ali kako bi živjeli da nemate sjećanja uopšte? Jedan od komentara na priču ovog čovjeka je glasio "po prvi put sam zahvalan na svojim bolnim sjećanjima".

Klajv Vering je Britanac sa najgorim slučajem amnezije u svijetu. Nekada poznati dirigent i muzičar, preživio je 1985. godine opasan virus koji mu je oštetio mozak. Spasili su mu život, ali mu je mozak toliko oštećen da Klaj uspjeva zapamtiti svamo sedam sekundi. Ovo je njegova životna priča.

Čitav svijet 1986 godine čuo je za Klajva nakon što je snimljen dokumentarac o njegovoj neobičnoj bolesti. Nakon što je dobio visoku temperaturu ustanovljeno je da ima poseban virus koji mu uništava mozak. Uspjeli su da mu spase život, međutim virus je napravio veliku štetu. Nakon njegovog oporavka, doktori su uvidjeli šta se dogodilo. Čovjek je ostao bez sjećanja, a u rijetkim trezvenim trenucima Klajv je govorio da proživljava pakao.

Živ je i danas, smješten u posebnu ustanovu koja brine o osobama sa oštećenjem mozga. Ono što je fascinantno je to da Klajv perfektno svira klavir. Sjeća se malo stvari, a jedna od njih je njegova supruga. Sjeća se i svoje djece, iako i dalje misli da su u školi i ne može da se sjeti njihovih imena.

"Čim odem od njega, dobijem gomilu poruka koje glase isto. Dođi što prije, volim te, samo mi se javi. On ne zna ni da smo se vidjeli, ni da me je zvao, ako izađem iz prostorije i ponovo uđem on se oduševi kao da me prvi put vidi. Svaki dan pričamo isto, ne zna ništa ali mene se sjeća", kaže ljegova supruga Debra.

Klajv da bi pomogao svome sjećanju vodi dnevnik, ali mu sve to uopšte ne pomaže. Svaki put kad postane svjestan da je "budan" on zapiše vrijeme i napiše kako se osjeća u tom trenutku. Ali nakon nekoliko minuta, on ponovo postane svjestan da je "budan", pa prekriži prethodno napisano i doda "sad sam budan, ne čitaj ovo prethodno!" Tako da dnevnici koje vodi preko 30 godina izgledaju potpuno isto. Svaka rečenica je prekrižena.

Iako su ga snimali preko dvije sedmice, Klajv se svako malo iznenađivao kad bi vidio reportere oko sebe. Ponavljao bi im iste stari, neprestano bi se upoznavali, a razgovor koji je trebao biti snimljen za 30 minuta, sniman je dvije sedmice.

- Šta znači biti nesvjestan?

"Isto što i smrt. Ne znam kada je dan ili noć, nemam misli, nemam snova, nemam ništa", kaže Klajv.

Nakon devet godina supruga je odlučila da ga napusti zbog nemogućnosti života sa njim. Ipak, nakon više od decenije vratila mu se. Kad ju je vidio reagovao je kao da je vidi prvi put, nije ni znao da je nije bilo više od decenije.

Zbog bolesti često ima halucinacije, a od izuzetno inteligentnog čovjeka nije ostalo ništa, kaže jedan od njegovih sinova.