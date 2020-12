CIA objavila mozgalicu: Koliko je sati na ovoj fotografiji?

"Testirajte analitičke vještine. Koliko je sati na fotografiji?" napisali su iz američke obavještajne agencije na Twitteru, gdje nerijetko objavljuju razne mozgalice jer žele privući mlade.

Možete li vi zaključiti koliko je sati po detaljima na ovom zimskom kadru, 15, 11 ili 7?

#TuesdayTrivia Put your analysis skills to the test. What time is it in the photo?

Iz agencije su uz svoju objavu stavili i anketu, a mnogi su i obrazložili svoje odgovore.

Kasnije, CIA je objavila i kako je većina ljudi u njihovoj anketi bila u pravu.

Most of you guessed correctly. Seems like you all have an eye for this. You should check out our careers page: https://t.co/BnsTZcZxXs#DiscovertheCIA

— CIA (@CIA) December 1, 2020