"Čekam Novaka, radimo na važnom projektu": Nestorović pričao o sportu i planovima sa Đokovićem

Pulmolog profesor doktor Branimir Despotović je govorio o sportu, odnosu i planovima, koje po odlasku u penziju ima sa najboljim teniserom svijeta Novakom Đokovićem.

Otkiro je i za koga navija:

- Ni za koga. Nekada sam navijao za Partizan, međutim, ovo je jad i bijeda što je preteklo, toliko tužno. Moraš stvarno da voliš mnogo fudbal i bilo koji sport da navijaš za ove timove. Oni sada na liče ni na šta. U svoje vrijeme sam bio partizanovac zato što je moj otac bio, mislim da to ide porodično. A, i, mnogo više ima zvezdaša. To je interesantno, ovi što navijaju za Partizan, vole da se razlikuju - rekao je Nestorović i dodao da voli košarku, koju je i igrao:

- Ona (košarka) mi je lijepa. Volim tenis da pogledam kada je dobar meč, ali su malo predugi ti mečevi za moje živce. Volim da gledam Novaka.

Tenis, kako kaže, gleda samo kada je Novak u akciji.

- Volim da ga gledam kada je u svojoj ubitačkoj formi. Kada ima onaj pogled ludački, onda znam da će da zgazi sve protivnike. Ima i on, kao i svaki čovjek, neke svoje padove. Onda ja isključim televizor, ne volim da se nerviram. Ne znam ga takvog. Znam ga kao borca. On je jedini kompletan igrač na svijetu. Nema igrača koji osvajaju gren slemove na svim podlogama. Ljudi to ne shvataju šta znači biti univerzalac, biti stvarno dobar...

O Novaku je pričao biranim riječima, veličajući njegovu igru i zrelost kao osobe. Ljuti se na Srbe koji ne navijaju za njega.

- On je otišao daleko u mentalnom smislu. Jako daleko. Ja sam mu rekao jednom a on se smijao: "Ti si prerano postao misaono biće". Životom je predviđeno prvo da juriš djevojke i da radiš stvari koje radiš pa onda postaneš misaono biće kada omatoriš. On je nekako sad postao ozbiljan čovjek, i jako dobar čovjek. Mnogo me vrijeđa kad Srbi ne navijaju za njega, to me užasno vrijeđa. Shvatiće kad on prestane da igra da mi više nikada nećemo imati, ni svijet, ali mi u sljedećih 100 godina nećemo imati takvog igrača. Imamo to što imamo, a nekom se sviđa Federer. Nek se on sviđa onima čiji je. To je malo i pitanje nacionalnog ponosa. Ona mala Milica prvak svijeta, a sada je niko ne pominje. Nekako lako zaboravljamo na te ljude koji su nam pričinili zadovoljstvo.

Doktor Nestorović je nedavno otišao u penziju, a osim liječenju djece, posvetiće se i jednom projektu sa Novakom.

- Već tada sam isplanirao da ću da otvorim ordinaciju, isplanirao sam tri, četiri neka projekta, koja su meni važna. Jedna je sa Novakom sa Teslijancima, i to će dobro da krene. Čekamo da Novak završi turnire.

Lik i djelo Nikole Tesle su inspiracija za Nestorovića.

- Kad se priča o integrativnoj medicini, ona je često stvar podsmijeha, ali zaboravlja se ko se njome bavio. Tesla. On je imao onaj čuveni aparat, liječio karcinom krajem 19. vijeka nevjerovatnom efikasnošću. Onda mu je aparat zabranjen u Americi a Tesla proglašen za šarlatana. Sve mogu da prihvatim da je bio, ali da je bio šarlatan to apsolutno ne mogu.