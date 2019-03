Ogromna riba čudnog izgleda nasukala se u Kaliforniji prošle sedmice te iznenadila istraživače i naučnike od SAD-a do Australije.

Ispostavilo se kako je riječ o vrsti nikad viđenoj u Sjevernoj Americi, bucnju nazvanom Mola tecta.

"Kad su stigle jasne fotografije, pomislila sam da nema sumnje. To je zaista bucanj," rekla je Meriane Njegard, morski biolog sa Novog Zelanda koja je vrstu otkrila 2017. godine.

"Nisam mogla vjerovati, skoro sam pala sa stolice," kazala je Njegard.

Njegard je provela godine i godine tražeći ovu vrstu bucnja prije nego što ju je locirala i dala joj ime. Kaže kako su svi slučajevi pronalaska ove velike ribe dosad bili u Australiji, Novom Zelandu, Južnoj Africi i Čileu. Osim jednom 1890-ih, kad su crteži i zapisi dokumentirali pojavu ribe u Holandiji.

Naučnici kažu da postoji pet vrsta slanovodnih bucanja i svi dolaze iz različitih područja. Jedni uživaju u tropskim vodama, dok drugi preferiraju umjerenu temperaturu vode, objasnila je Njegard za CNN.

"Zbog toga je toliko intrigantno da se pojavila u Kaliforniji," kaže te dodaje da je zanimljivo što je ovu ribu natjeralo da prijeđe ekvator - tek je drugi put viđena u sjevernoj hemisferi. Nije neuobičajeno za bucnja da odluta daleko," kaže Njegard.

Niko zasad nije siguran je li riba slučajno zalutala ili je riječ o jedinki iz populacije u Sjevernoj Americi koju tek treba otkriti. Njegard kaže da želi usporediti genetski uzorak bucnja pronađenog u Kaliforniji sa svojim uzorcima iste ribe iz Australije i njezine regije, Novog Zelanda.

Fotografiju je biolog i profesor Tomas Tarner objavio u Facebook grupi iNaturalist, a vrlo brzo javili su se stručnjaci sa svih strana svijeta, uključujući i Njegard koja je vrstu otkrila.

"Ja sam profesor i biolog, no nisam znao što je posebno o ovoj ribi. Samo sam objavio fotografiju i to me spojilo sa svjetskom stručnjakinjom i pronalazačicom vrste," rekao je Tarner.