Borba za ime: Stotine ljudi učestvovalo u "borbi" oko prava na upotrebu imena Džoš

Naime, sve je krenulo prošlog aprila, kada je student iz Arizone, Džoš Svain (22), u šali poslao desetine poruka na društvenim mrežama ljudima koji su dijelili njegovo ime i "izazvao" ih na borbu za ime.

Njegov poziv ubrzo je postao viralan, a godinu dana kasnije, desetine ljudi zvanih Džoš stiglo je u Linkoln u američkoj saveznoj državi Nebraska, da se bore za "pravo" da nose ovo ime.

Događaj je započeo "epskim takmičenjem kamen, papir, makaze" između organizatora Džoša Svaina i drugog Džoša Svaina iz Omahe, rekao je Iousef Naser, novinar lokalnog emitera KLKN, koji je snimao bitku. Na takmičenju je pobijedio "Arizona" Džoš.

Sljedeća tuča sa "rezancim za bazen" bila je otvorena za svakoga pod imenom Džoš. Desetine ljudi po imenu Džoš - neki u kostimima Spajdermena, a drugi u džedajskoj odjeći - pokušavali su da se udaraju "rezancima", a sve je pratila velika grupa navijača.

Na kraju je četvorogodišnji Džoš Vinson Dž., nadimka "Mali Džoš", krunisan za pobjednika. Dobio je krunu Burger Kinga, pojas šampiona i mali pehar.

„Od početka je to bio spektakl. Opisao bih to kao da internet "mim" oživi, rekao je Naser za BBC.

Događaj je takođe pokrenuo dobrotvornu akciju prikupljanja sredstava, koja je prikupila preko 8.000 američkih dolara za lokalnu dečju bolnicu.

Ideja za događaj započela je u aprilu 2020. godine kada je Džoš Svain, u „ toku pandemijske dosade“, započeo grupnu poruku sa što više ljudi koje je mogao da pronađe na Fejsbuku i koji su podijelili njegovo ime i prezime. Student je izazvao "dvojnike" na dvoboj za pravo da budu poznati kao Džoš Svain.

Razmjenu je objavio na Tviteru, gdje je stekao desetine hiljada „lajkova“.

there can only be one pic.twitter.com/VPamxjJ0yL

— joshua swain (@joshswainaz) April 24, 2020