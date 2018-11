Bogata noć za lovca: Ustrijelio tri vučice

Lovac iz Foče Marko Paprica odstrijelio je tri vučice u maloj hajci koju je sekcija "Maluša" Lovačkog udruženja "Bakić" organizovala na području mjesne zajednice Popov Most.

Vukovi su prethodnih dana u selima oko Tjentišta zaklali tri junice i više od 30 ovaca, pa su mještani odlučili da pozovu lovce u pomoć.

U hajci je 17. novembra, uz nadzor lovočuvara, učestvovalo 12 lovaca i mještana, a Paprica je vučice, stare od dvije do četiri godine, odstrijelio u rejonu sela Rujevac iznad magistrale Foča-Tjentište.

Ovaj dvadesetpetogodišnji lovac priča da su mještani noć uoči hajke u tom rejonu čuli zavijanje vukova, što im je pomoglo da ih lociraju.

Imao je dobar pogled i ruka mu nije zadrhtala.

"Hajku smo organizovali moj brat Darko i ja i to u dva pravca, prema selu Vrbnici i prema magistrali, tako da su čeke bile dobro zatvorene i zvijeri nisu mogle da se izvuku. Najviše sreće imao sam ja, sva tri vuka izašla su na mene. Sa dva hica oborio sam prva dva sa udaljenosti 20 do 30 metara, i poslije toga sa još dva hica trećeg vuka, sa udaljenosti 40 do 50 metara, koji je bio u bijegu iza mojih leđa", priča Paprica.

Lov na vuka za svakog lovca je je posebna atrakcija, a naročito kada ove krvoločne zvijeri prave štetu seljanima, kao u ovom slučaju.

Paprica se aktivnim lovom bavi već osam godina, a u prvi lov je, zajedno sa ocem i bratom, išao još kao devetogodišnji dječak.

Ovo mu je prvi put da je uspio da odstrijeli vuka, i to tri odjednom.

"Dugo godina idem u lov, ali nisam imao ranije priliku da pucam na vuka. Koliko znam, u Lovačkom udruženju `Bakić` nikada jedan lovac nije uspio da odstrijeli tri vuka i ovo je prvi takav slučaj. Drago mi je da su bile tri vučice jer da su se okotile bila bi ogromna šteta i da nije lovaca mještani Tjentišta i okolnih sela, koji žive od stočarstva, ne bi mogli da opstanu", dodao je Paprica.

Tri vučice koje je on odstrijelio jedan su od tri čopora vukova koje su lovci registrovali na ovom užem području.

Paprica dodaje da je veliki problem za mještane i blizina mečilišta Nacionalnog parka "Sutjeska".

"Ta mečilišta ne zadovoljavaju u potpunosti potrebe, tako da zvijeri prelaze u sela koja se udaljena svega dva kilometra vazdušne linije, pa su ljudi primorani da se brane pucnjevima i kerovima. Imali smo slučajeva da je od vukova stradalo i dosta lovačkih kerova", naveo je Paprica.

Prema njegovim riječima, da bi neko bio dobar lovac potrebna je, prije svega, velika ljubav, a zatim dobra puška i dobar pas, ali i dosta učenja od starijih lovaca.

"Kupio sam nedavno poluautomat `broving bar`, kalibra 30,06 milimetara, koji je ispunio moja očekivanja. Prvog dana lova odstrijelio sam, takođe, u predjelu Rujevca, zlatnog vepra, kapitalca teškog oko 220 kilograma", dodao je Paprica.

Bavljenje lovom za Paprice je porodična tradicija, a Marko ističe da je najveća draž u druženju lovaca, koji su jedna velika porodica.