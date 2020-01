Ber Grils: Hoću da vodim Novaka Đokovića u divljinu!

Omiljeni "čovjek iz divljine" obožava srpskog tenisera i želio bi da sa njim snimi epizodu. Ne isključuje mogućnost da i u Srbiji proba da preživi.

Beogradski "Nedeljnik" objavio je intervju sa Berom Grilsom, bivšim britanskim marincem, koji sada "krvavo zarađuje za hljeb" - preživljava u raznim divljinama širom svijeta i jede ono što bi malo ko od nas primirisao, a kamoli stavio u usta.

List je počeo članak, odnosno intervju sa Berom Grilsom, starim fazonom - da on u Srbiji ne bi ni mogao da snimi epizode svojih čuvenih i voljenih emisija. Međutim, u intervju "Nedeljniku", ovaj neustrašivi lik ne isključuje mogućnost da dođe u Srbiju i snimi epizodu svoje emisije "U divljini sa Berom Grilsom", a želio bi da mu gost-saradnik bude niko drugi do Novak Đoković.

"Prirodne ljepote vaše zemlje su spektakularne. Obično kada biramo lokacije za snimanje odlučujemo se za one koje mogu da nam ponude raznolikost, a Srbija nudi pun paket - planine, rijeke, šume, bogatu prirodu i nevjerovatnu divljinu. Još kad bi Novak Đoković, koga mnogo cijenim i čiji sam veliki obožavalac, pristao da mi bude gost u nekoj od narednih sezona, sasvim sigurno bismo došli da snimamo u Srbiji", rekao je Ber Grils.

Za razliku od mnogih Britanaca, Ber Grils zaista voli i poštuje Đokovića, a to dokazuje i njegova sljedeća izjava:

"Novak je snažan uzor i volio bih da čujem njegovu priču o ljubavi prema Srbiji", ističe Grils, koji zove u goste razne poznate ličnosti, a jedan od njih je bio i veliki Đokovičev rival - Rodžer Federer, sa kojim je osvajao švajcarske Alpe, odigrao, kako on to naziva, "epsku partiju pingponga", i koga je natjerao da pojede riblje oko, naravno, puno proteina i bogat izvor energije neophodne za preživljavanje.

Federer je tada izjavio da mu je to bilo jedno od najstrašnijih iskustava u životu, daleko strašnije od bilo koje partije tenisa, pa čak i kada mu je Đoković sa druge strane mreže.

"U divljini sa Berom Grilsom je šou bez granica. Proživljavamo veoma intenzivna iskustva okruženi pravom divljinom - šumama, pustinjama, izgubljeni u planinana, prepušteni sebi u negostoljubivim klisurama. Naši gosti najčešće nemaju nikakvo prethodno slično iskustvo. Sa nama ne prolaze nikakav trening. Jednostavno ih iz helikoptera gurnemo u divljinu i u preživljavanje. Zbog toga imam snažno poštovanje za svakoga od njih, jer sa njima proživljavam njihovu nervozu, neprospavane noći dok se pripremamo za prvi dan snimanja, a zatim i sav taj adrenalin koji nas prati na svakom koraku tokom naredna dva dana", poručuje Grils.

On kaže da se za goste uvek biraju oni ljudi koji žele da prožive takvo nesvakidašnje iskustvo i koji su spremni da na tom putovanju gledaocima, ali i sebi otkriju neko svoje novo lice. Da se suoče sa svojim granicama i strahovima, i da ih pobede.

"To su ljudi poput Đokovića, koji su u potpunosti ostvareni u svojim karijerama. Oni to ne rade zbog novca ili slave, jer toga imaju napretek. Jednostavno, žele da uz mene prožive avanturu koja u njima budi one primarne instinkte za preživljavanjem i zaštitom svojih najbližih, koji su duboko skriveni u svima nama", kaže ovo popularno TV lice.

Emisija "U divljini sa Berom Grilsom" emituje se već 13 sezona, a uskoro počinje nova, u nedjelju 19. januara na kanalu "Nacionalna geografija".

Ber Grils kaže da ovo ne doživljava kao posao, već kao život.

"Odmalena sam uz oca koji je bio vojnik i planinar naučio da živim sa divljinom. Kasnije sam sa tim nastavio i kao marinac, a evo već skoro dvije decenije to radim i na televiziji. I uživam u tome. Ipak, postoji velika odgovornost za one koji su sa mnom na terenu. Ja jesam voditelj i domaćin emisije, ali sam istovremeno i učitelj, trener, neko ko brine o njihovom životu, nutricionista, pa na kraju i psiholog. Ljudi svoje srce i dušu najviše otvaraju u trenucima kada su suočeni sa svom surovošću života. Koliko god oni tada učili o svojim granicama, i ja kroz njihova iskustva mnogo toga otkrivam o sebi. Zbog svega toga volim ovu emisiju", poručuje Grils.

(Izvor: Beogradski Nedeljnik)