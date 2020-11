Bebu ujela zmija koja se krila među njenim igračkama

Mama Kejt Gardner Faust objavila je na Fejsbuku da je njenu 19-mjesečnu kćerku ujela zmija koja se krila među igračkama njenog djeteta, tačno ispred vrata.

Moja beba Ejmi Džo prišla je tamo gdje su joj igračke i počela je da vrišti. Dadilja je pogledala i rekla je da je vidjela zmiju – ispričala je Kejt Gardner Faust.

Djevojčicu je napala zmija Copperhead odnosno bakrena glava (latinski naziv Agkistrodon contortrixi), koja je endemska vrsta u južnom i istočnom dijelu Amerike i u Meksiku.

– Povraćala je, jako ju je boljelo. Jedino što sam mogla da uradim bilo je da držim i da pokušam da je smirim i utješim – rekla je mama.

Zmija je bebu ujela za stopalo, a roditelji su je odmah odveli u Hitnu pomoć. Majka je kasnije na Fejsbuku napisala:

– Moju Ejmi Džo, staru 19 mjeseci, ugrizla je ova zmija. Skrivajući se pored naših vrata među njenim igračkama. Mnogi od vas pitali su koliko je velika bila zmija. To je to. Na pitanje u bolnici čime ju je ubio, moj muž Logan ni sam nije znao šta da kaže. Valjda sa prvom stvari koja mu je došla pod ruku, adrenalin ga je ponio. Oboje smo se nadali da je to bezopasna zmija, ali kada se Logan vratio i premestio igračke, srce mu je sišlo u želudac. Molimo vas, provjerite igračke svoje djece prije nego što počnu da se igraju njima. Ovo je za nas oboje bio veoma naporan i emotivan proces. Vidjeti svoju bebu kako je boli znajući da ništa ne možete da uradite, jedna je od najtežih stvari koju možete da doživite kao roditelj.

Zahvalila se svima na podršci i dodala da je Ejmi bolje, samo joj je noga i dalje osjetljiva, prenosi Žena Blic.