Baka pustila unuka da padne kako bi spasila čašu vina

Bakina ljubav nema granica. Osim kad je tepih u pitanju, čini se. Naime, video objavljen na platformi Imgur, prikazuje ženu, pretpostavlja se Amerikanku, koja je ispustila unučića iz ruku da bi dohvatila visoku čašu tekućine s mjehurićima prije nego što je pala, kako se ne bi razbila i tekućina razlila po tepihu.

Video je objavljen pod naslovom: 'A baka godine je...'.

Bebač u prugastoj pidžamici dolazi do bake, hvata čašu i polako ju privlači k sebi. Za to vrijeme baka ga još lagano podupire rukom na leđima, no kad je uspio privući čašu k sebi i uspio ju povući, baka pušta unuka i svim silama se trudi dohvatiti je kako se sadržaj ne bi prolio.

Nije uspjela u tome i dok se piće počelo prolijevati, ona impulzivno miče ruku iza bebinih leđa u pokušaju da spasi ostatak. Kako još nije siguran na nožicama, mališan je sletio na dupe.

When you've finally become an adult and have your priorities straight. pic.twitter.com/fSSIX2I6XT — The Cultured Ruffian (@CulturedRuffian) October 12, 2020

Među komentarima na Twitteru netko je napisao kako video pokazuje kako to izgleda 'kad napokon postanete odrasla osoba i posložite prioritete', a simpatična baka i klinac doživjeli su da video bude pregledan čak 6 miliona puta.

I dok neki raspravljaju o tome zašto je baka uopšte dopustila mališanu da se toliko približi piću, drugi su je branili govoreći da je učinila ispravnu stvar i spriječila da se dogodi 'ozbiljnija nesreća'. Mnogi su se na njihov račun našalili, pa se među komentarima moglo pročitati kako će 'mališan ustati kao da mu ništa nije bilo, a razbijeno staklo teško bi izvukla iz tepiha', prenosi The Mirror.