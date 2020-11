Arheolog tvrdi da je pronašao Isusovu kuću iz djetinjstva

Saopštila je ovo danas Evropska asocijacija arheologa na zvaničnom Tviter nalogu.

Dark je proveo 14 godina tražeći ostatke samostana sestara Nazareta u Izraelu, u kojem je, prema njegovoj tvrdnji, živio Isus.

Kako piše Dejli mejl, Dark je na osnovu istraživanja na terenu zaključio da je kuća pripadala Josifu, Marijinom mužu, odnosno Isusovom ocu, prenosi Blic.

Childhood home of Jesus Christ excavated by archaeologist Professor Ken Dark in Nazareth, Israel, after a 14-year study of a stone and mortar dwelling in Nazareth, Israel, underneath the Sisters of Nazareth Convent. #biblicalarchaeology @BibArch https://t.co/wBvKdEWNS8 pic.twitter.com/0w19NKvsfy

— European Association of Archaeologists (@archaeologyEAA) November 23, 2020