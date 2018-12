Amerikanci u panici: Mislili su da je invazija vanzemaljaca VIDEO

Eksplozija je izazvala kratak požar u pogonu elektrokompanije Kon Edison na Kvinsu, nije bilo povrijeđenih, a spektakularno je osvetljeno njujorško nebo što je podstaklo nalet onlajn komentara.

Poremećena je podzemna železnica u tom kvartu, na kratko izazvan prekid rada na aerodromu LaGvardija, gdje je bila u prekidu struja.

Guverner Njujorka Endru Kuomo rekao je da se radi o velikom električnom kvaru u podstanici duž Ist Rivera, blizu zatvorskog kompleksa na ostrvu Rajkers i malog zaliva preko puta aerodroma LaGvardija.

Struja je ponovo uglavnom proradila do 23 sata sinoć po lokalnom vremenu (5.00 u petak po centralnoevropskom vremenu) na aerodromu i nastavljen je redovan saobraćaj.

Svjetla su izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama i nekoliko očevidaca objavilo je slike i video snimke jakog plavog bljeska koji je ispunio noćno nebo.

Čuvena silueta Menhetna s mostovima preko Ist Rivera odjednom se ocrtala ispred pulsirajućeg svetla.

What is happening in queens?!!!! It’s humming and changing psychedelic colors... tons of sirens?!! pic.twitter.com/xkskHdzOxo

Ljudi su se odmah okrenuli društvenim mrežama da saznaju šta se desilo.

"Bilo je potpuno mračno napolju i odjednom se cijela strana istočnog neba osvjetlila i mijenjala boje, to je trajalo nekoliko minuta," rekla je Madlen Rivs iz Njujorka.

Neki su se pitali da li se radi o invaziji iz svemira.

"Nešto ludo se dešava na nebu iznad Menhetna", napisao je sociolog s Njujork univerziteta Erik Klinberg na Tviteru, ispod video snimka blještećeg neba.

Portparol gradonačelnika Njujorka Bila de Blazija Erik Filips je u tviter poruci napisao da su svjetla izazvana "eksplozijom transformatora, ne vanzemaljcima".

People describe hearing a boom, feeling a vibration and seeing the sky turn green. Again —we are told it was a transformer explosion at a @ConEdison building in Astoria, Queens. I’m heading in that direction with my @CBSNewYork crew. Will update here. pic.twitter.com/gdGCjVWVfS

— Jessica Layton (@JLaytonTV) December 28, 2018