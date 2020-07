“Ako će neko da umre, neka to budem ja”: Šestogodišnjak spasao sestru od napada psa

Kako prenose mediji, mali Bridžer je zadobio strašne povrede, pa je tom prilikom od ujeda psa zaradio čak 90 šavova na tijelu, ali njegovo herojstvo naišlo je na divljenje mnogih ljudi.

- Moj nećak je pravi heroj koji je spasio malu sestru od psa. On je pustio psa da ga napadne kako ne bi ujeo njegovu sestru. Poslije je rekao: “Ako će neko umreti, mislim da bi to trebalo da budem ja”. Vratio se kući iz bolnice i dobro je - napisala je ponosna tetka Nikol Voker na društvenoj mreži Instagram.

- Dobio je 90 šavova i odmara se kod kuće. Rane mu sada izgledaju mnogo bolje i u dobrom je raspoloženju. Ne može još da se smije punim osmijehom, ali se osmijehuje kada čitam komentare o njemu - objasnila je ona, a prenosi "News.co.au".

Vokerova je takođe otkrila da nema mržnje između njene porodice i ljudi čiji je pas, rekavši za njih da su “stvarno sjajne osobe koje su bile jako brižne prema Bridžeru i familiji”.

- Ne osjećamo nikakvu netrepeljivost prema njima. Štaviše, ovaj incident je samo povećao ljubav između dvije porodice - istakla je ona.

Svjetski bokserski savjet, kome pripada i Tajson Fjuri, zbog toga je odlučio da ovom malom-velikom heroju dodjeli nagradu zbog ovog herojskog čina jer "predstavlja najbolje vrijednosti kod ljudi".

We are honored to name 6-year-old, Bridger Walker, WBC Honorary Champion, for his brave actions that represent the best values ​​of humanity. Bridger, you're a hero 👏🔰 pic.twitter.com/L2FqL0K4vw

— World Boxing Council (@WBCBoxing) July 15, 2020