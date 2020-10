Agresivni rakuni napadaju novinare ispred Bijele kuće

Јedno takvo iskustvo zadesilo je i novinara Si-En-Ena Džoa Džonsa koji je, samo 20 sekundi uoči uključivanja uživo, osjetio da ga nešto vuče za nogu. Na njegovo iznenađenje to je bio rakun.

Novinar je prvo počeo da viče na rakuna, a potom ga i gađao ne bi li ga otjerao. Snimak je ubrzo počeo da se širi društvenim mrežama.

This is what a consummate professional @joejohnscnn is. Seconds before his @NewDay live shot, he fends off a raccoon attack! Just another day in the nutty news cycle. #behindthescenes #whitehouseraccoon #wildlife pic.twitter.com/p13w3QICiD

— Alisyn Camerota (@AlisynCamerota) October 7, 2020