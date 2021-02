5 neobičnih činjenica o šefu Amazona

Ono što zasigurno znate o Jeffu Bezosu, osnivaču Amazona, jeste da je ponovo najbogatiji čovek svijeta (na toj poziciji se posljednjih dana smjenjuje sa Elonom Muskom), koji niže nevjerovatne poslovne uspjehe. Razveo se 2019, ima djecu, i jutra voli da provodi s njima.

Takođe, više se piše o njegovoj karijeri, mantrama za uspjeh, rutinama. Poznato je da milijarder uvijek razmišlja tri godine unaprijed i donosi samo tri velike odluke dnevno, i to do 17 sati.

Ali, neke druge zanimljive činjenice o ovom Amerikancu (57) sigurno niste znali, piše Telegraf Biznis.

1. Majka Jeffa Bezosa, Jackie Jorgensen, imala je samo 17 godina kada ga je rodila.

Još uvijek je pohađala srednju školu, a zbog trudnoće nije mogla da završi obrazovanje u njoj. Kasnije joj je dozvoljeno da, pod striktnim uslovima, završi školovanje.

Kada je uzela diplomu, razvela se od Jeffovog biološkog oca Teda Jorgensena. Potom se udala za kubanskog imigranta, Miguela Bezosa, čije prezime nosi vlasnik Amazona.

2. Bezosov biološki otac radio je u cirkusu, kao performer.

Brad Stone je 2013. objavio biografiju čelnika Amazona, “The Everything Store: Jeff Bezos and the Age of Amazon”, u kojoj se između ostalog navodi ovaj podatak.

Kada je Stone “jurio” Jorgensena zarad intervjua, rekao je da navodno sina nije vidio decenijama. Preminuo je 16. marta 2015, u 71. godini života.

3. Najbogatiji čovjek svijeta odmalena se zanimao za biznis, volio je “how things” poslove i inženjerstvo.

Još u srednjoj školi je pokrenuo edukativni ljetnji kamp Dream Institute. Prema pisanju Business Insidera, on i njegova tadašnja djevojka su zajedno radili na projektu i uzimali 600 dolara po osobi. Također je kao mlad radio u McDonald’su.

4. Osnovao je Amazon u garaži svoje kuće, i zamalo da je nazvao kompaniju “Cadabra”.

Prostor u garaži je bio toliko mali da je Bezos morao da drži sastanke, sa tada nekoliko zaposlenih, u lokalu “Barnes & Noble”. Njegova bivša supruga, MacKenzie Scott, bila je dio stvaranja Amazona.

Od ideje da firmu nazove “Cadabra” odvratio da je advokat Todd Tarbert, koji mu je rekao da to ime previše podsjeća na cadaver (leš koji proučavaju medicinari), posebno kada se izgovori preko telefona.

5. Bezos je postao “self-made” milijarder kada je imao samo 35 godina, a to je bilo 1999.

Iste godine, njegovo ime se našlo na Forbesovoj listi milijardera, i od tada njegovo bogatstvo munjevito raste, prenosi BiznisInfo.