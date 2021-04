10 interesantnih činjenica o Alkatrazu

Alkatraz je najpoznatiji zatvor na svijetu. Postojao je oko 30 godina, a u njegovim ćelijama su ležali najozloglašeniji američki kriminalci svih vremena. Površina ostrva na kom se nalazio zatvor je 90.000 kvadratnih metara, Zatvor je ukinut 1963. godine, a od tada do danas, nezaobilazno je turističko odredište.



1. Jedan od prvih zatvorenika je bio Al Kapone. On je uhapšen 1931. godine zbog utaje poreza. Njemu je u zatvoru bio zabranjen svaki kontakt sa ljudima iz spoljnog svijeta. Svirao je bendžo u zatvorskom bendu. Imao je sifilis te je poslat u bolnicu, pa na kućno liječenje. Umro je 1947. godine. Drugi naziv za Al Kaponea u zatvoru bio je Zatvorenik broj 85.

2. Nema dokaza da je iz Alkatraza iko uspjeo da pobjegne. Bilo je 36 pokušaja, od čega je 23 u startu osujećeno, 6 ljudi je ubijeno, a dvoje udavljeno. Prvo bekstvo, tj. pokušaj bekstva, desio se 27. aprila 1936. godine. Po jednom od pokušaja bekstava je snimljen i čuveni film Bekstvo iz Alkatraza, sa Klintom Istvudom.

3. Sam naziv Alkatraz je nastao od imena morskih ptica, stanovnika ostrva. Španski istraživač Huan Manuel de Ajala ga je pronašao i tako nazvao.

4. Robert Straud, poznat kao Birdman of Alcatraz, za vrijeme boravka u zatvoru Levenvort, bavio se orintologijom. On je bio osuđen na 12 godina zatvora zbog ubistva barmena i napastvovanja jedne prostitutke, a inače je bio makro sa Aljaske. Osuđen je na vješanje u zatvoru jer je ubio čuvara, ali je pomilovan i osuđen na doživotnu robiju u Alkatrazu. O njemu je 1962. godine snimljen film Ptičar iz Alkatraza(Birdman of Alcatraz), a njegov lik je tumačio američki glumac Bert Lankaster.

5. Nakon što je Alkatraz zatvoren, samo pet godina kasnije, grupa od 100 Indijanaca, koji su zauzeli ostrvo, željela je da ga otkupi za 24 dolara, te osnuje fakultet.

6. Od 1980. godine u San Francisku održava se sportska manifestacija koja okuplja takmičare iz cijelog svijeta. Triatlon, pod nazivom Bekstvo iz Alkatraza, sastoji se iz tri discipline (plivanje, vožnja biciklom i trčanje).

7. Alkatraz nikada nije ispunio sva mjesta predodređena za zatvorenike, prosječan broj zatvorenika je bio 260.

8. Prvi upravnik Alkatraza, Džejms Džonson, bio je svjestan da se u zatvoru dešavaju pobune zbog loše ishrane. On je zatvorenicima davao da jedu koliko god žele porcija. Takođe, zatvorenici su imali na raspolaganju biblioteku i mogli su da gledaju filmove.

9. Upravnici Alkatraza su mislili da plivanje u hladnoj vodi, nošenoj jakim strujama, prosto nije izvodljivo, no jedne godine jedan od zavorenika je uspjeo da prepliva zaliv, ali ga je policija iscrpljenog uhvatila na obali.

10. Smatra se da je Alkatraz uklet. Tu se nalazilo indijansko groblje. Nakon izlaska iz zatvora, mnogi zatvorenici su poludjeli, a tvrdili su da su viđali čudne stvari u zatvoru, poput crvenih očiju. Ceo D-blok se smatrao paranormalnim, a ukletim ćelijama se smatra čak njih 42.