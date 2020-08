Vic dana: Dragi roditelji

Već 8 mjeseci je prošlo kako sam na fakultetu, a još vam nisam pisala. Stidim se zbog toga, ali vam obećavam, da ću sve to sad nadoknaditi! Prvo vas molim da sjednete.

Ja sam dobro. Već su mi skoro potpuno zacijelile opekotine i već sam se skoro potpuno oporavila od šoka sto sam morala da skačem sa četvrtog sprata. Provela sam samo dvije sedmice u bolnici, vid mi se u potpunosti vratio a i povraćam samo jednom sedmično.

Pošto sam požar izazvala sama, moraćemo univerzitetu da platimo 25.000 KM odštete, ali glavno da sam ostala živa. Imala sam sreću jer je čovjek koji stanuje preko puta zapazio šta se dešava i pozvao vatrogasce i hitnu pomoć. I posjetio me je u bolnici, a pošto nisam imala gdje da odem (moja soba je u potpunosti izgorjela), bio je tako ljubazan i ponudio mi da pređem kod njega. Ima jednosoban stan, ali nam je sjajno. Inače, on je dva puts stariji od mene, ali ludo smo se zaljubili jedno u drugo i planiramo da se vjenčamo. Još se nismo tačno dogovorili kada, ali htjeli bismo da se vjenčanje održi prije nego što se na meni primjete tragovi trudnoće. Uistinu, dragi moji, biću majka! Znam da jedva čekate trenutak kada ćete postati baba i deda, i potpuno sam ubijeđena da ćete bebice (jer čekamo trojke) primiti sa onoliko ljubavi sa koliko ste mene okruživali kada sam bila mala.

Jedina stvar koja trenutno odlaže našu svadbu, je da je moj vjerenik pokupio negdje neku odvratnu infekciju. Zbog toga smo oboje opet u bolnici, jer sam i ja to dobila, ali sada nam je mnogo bolje zahvaljujući antibioticima, koje dobijamo intravenozno. Doktori ovu bolest nazivaju sifilis ili tako nekako.

Znam da ćete mog supruga dočekati širom raširenih ruku, i da će on brzo postati dio naše porodice. To je veoma drag čovjek, i uprkos tome što nema završenu srednju školu veoma je ambiciozan. Iako je on je druge vjeroispovjesti, znam da ste tolerantni, pa vam neće smetati. Pošto je približno vaših godina, slagaćete se vrlo dobro, naročito kad se preselimo kod vas (jer je njegov stan suviše mali za toliko ljudi, a i nije njegov nego plaćamo kiriju).

Tako, sada, kada sam vam sve opširno opisala, mislim da je vreme da vam priznam da mi nije izgorio stan, tako da mi nije ništa, nisam ni bila u bolnici, nemam ni vjerenika, ni sifilis. Istina je ta da sam pala iz matematičke analize i tri druga predmeta i prema tome okinula godinu, pa sam htjela da vam pokažem da na ovom svijetu postoje i gore stvari od toga!

Ljubim vas, vaša ćerka!