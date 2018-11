Znate li čemu služi traka s dugmetom na vašem kaputu ili jakni? FOTO

Jedna djevojka je na Tviteru otkrila pravu svrhu ove trake i nije samo estetska.

Frančeska Horsburg se uvijek pitala koja je svrha ove trake s dugmetom koju imaju neki modeli kožnih jakni, kaputa i mantila. Čim je saznala svrhu, svoje saznanje je podijelila na Tviteru.

-Traka je tu da drži ručku vaše torbe kako vam ona ne bi skliznula s ramena – napisala je ona.

Taken me 18 years to find out that the weird shoulder buttons on jackets is to hold your bag in place so it doesn’t fall off🤯who knew pic.twitter.com/IMLqAb0K3s

— Francheskahorsburgh (@Francheskahor6) October 29, 2018