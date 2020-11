Zimski trendovi kada je stilizovanje kose u pitanju

Ako vam je potrebna mala promjena, koja će doprinijeti vašem atraktivnom izgledu ove zime, predlažemo da to bude nova frizura. Poznati svjetski stilista i frizer Chris Appleton, koji dovodi do savršenstva izgled kose zvijezda kao što su Kim Kardashian i J.LO, otkriva vam ovom prilikom koji su to najprivlačniji zimski trendovi kada je oblikovanje kose u pitanju.

THE BOMBSHELL LOOK Velika i živahna kosa se vratila na još veća vrata. Čuveni Bombshell Look nije više rezervisan samo za crveni tepih, već i za sve dame koje vole glamur u svakodnevnom izdanju. Zabavna, razigrana, vedra i neobuzdana – frizura koja zrači ženstvenošću. BOJA KARAMELE Ako vam se dopada vaša trenutna frizura ali je boja ona koju biste rado promijenili, Chris predlaže da posegnete za karmel tonovima. Ništa ne podiže raspoloženje lakše i brže od neodoljivih karamel nijansi. BOB SE VRATIO U GRAD Čini se da Bob frizura uvek nađe dovoljno mjesta za sebe na listi atraktivnih stilova iz godine u godinu. Ako želite da vidno skratite svoju kosu, ova frizura je kao stvorena za vas. Smela i razbarušena, jednostavna za održavanje i dovoljno glam za nezaboravnu novogodišnju noć.