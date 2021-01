Žene sa malim grudima - kako da odaberete idealan grudnjak?

Naravno, ne možete imati pin-up grudi, ali uz pomoć par savjeta i dobrog držanja situacija se može drastično promjeniti.

Prije svega, opustite se, nije sve uvijek u veličini grudnjaka, već i u držanju, samouvjerenosti. Ne treba da se osjećate loše zbog toga što su vam grudi male i to ima svoj prednosti – i to velikih. Danas više nisu tako IN žene sa velikim grudima, ali i dalje privlače pažnju i žena i muškaraca.

Grudnjaci

Važno je da znate tačno koja veličina grudnjaka vama odgovara, bez obzira da li imate male ili velike grudi. Sami možete da utvrdite koja je vaša veličina i to tako što ćete metrom izmjeriti obim tačno ispod grudi. Broj obično zaokružujete, a žene sa manjim grudima mogu da dodaju i nekoliko cm. Nakon toga metar omotajte oko najšireg dijela grudi da biste odredili dubinu korpe koja vam odgovara. Dobijeni broj oduzmite od broja koji ste dobili mjerenjem obima ispod grudi.

Ako je taj broj manji od 1 dubina korpe je AA, 1=A; 2=B; 3=C; 4=D; 5=DD ili E, 6=F; 7=G; 8=GG; 9=H ili I.

Znači ako vam je obim ispod grudi recimo 80, a na najširem dijelu grudi 82, onda je vaša veličina grudnjaka 80B. Pošto su evropske mjere svedene na brojeve 70, 75, 80, 85, 90 i vi obim ispod grudi (kada budete mjerili) zaokružite na neki od ovih brojeva.

Odabir

Sada možete da pronađete idealan grudnjak za vas. Naravno, žene sa manjim grudima ne moraju da brinu mnogo o kaišićima na grudnjacima, težini grudi, blovima u ramenima. Ali, to ne znači da će im kupovina biti mnogo lakša. Danas je sve teže pronaći grudnjake za žene, a da odgovaraju malim grudima. Mnoge od njih se drže udobnih sportskih grudnjaka i "topića", ali tako samo čine grudi još ravnijima.

Neki prodavci savjetuju da kupujete rublje (bar grudnjake) u tinejdžerksom dijelu. Ako volite tipove sportskih grudnjaka nikako ne birajte one tipične, jer je njihov cilj suprotan onom koji vi želite – da istaknete grudi. Postoje grudnjaci tog tipa punjeni, sa korpicama, pa grudi izgledaju potpuno prirodno uvećane.

Ako kupujete push-up grudnjake ili one za broj veće sigurno imate problem "nepopunjenosti" i spadanja kaiščića. Izaberite grudnjak sa manjim obimom nego što je vaš. Ako ste izmjerili da je obim ispod grudi 72, a vi ste ga zaokružili na 75, probajte 70-tku sa odgovarajućom dubinom korpice. Naravno, pazite da vas grudnjak ne steže previše i da ne podiže grudi pretjerano, jer to može dovesti do bolova u grudima i leđima.

Ne zalijećite se na "push – up" grudnjake olako. Oni su većinom namjenjeni ženama sa većim grudima. Ako ih vi budete nosili vaše grudi će izgledati neprirodno, a dobićete one praznine, jer vaše grudi ne mogu da popune korpicu.

Najbolji su izbor grudnjaci bez velikog podebljanja ili punjenja, koji savršeno pašu uz vaše grudi. Oni obično imaju mali dodatni sloj, koji gura grudi malo prema centru. Ispravite se, hodajte ispravljenih ramena i samouvjereno. I ne brinite zbog malih grudi – zbog njih nećete imati bolove u leđima, neće se opustiti kao velike grudi kako budete starili, ne smetaju vam prilikom vežbanja i trčanja i možete udobno ležati na leđima. Dovoljni razlozi da budete ponosni na njih, zar ne?