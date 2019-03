Želite bujnu i zdravu kosu - zaboravite na ova četiri mita

Zdrav izgled kose nije jednostavno postići, pa je to nešto u šta većina žena ulaže dosta svog truda, vremena i novca. Nijedna od nas nije ravnodušna na bujnu, blistavu i zdravu kosu, a kako je ona simbol ženstvenosti, san je svake od nas.

Pa ipak, neretko su brojni mitovi, zastupljeni u modnom svijetu, prva prepreka na putu ka besprekornoj kosi. Krajnje je vrijeme da se otarasimo pojedinih zabluda i posvetimo se adekvatnoj njezi, kako bismo ljeto dočekale sa besprekorno zdravom i lijepom kosom.

Najzastupljeniji mitovi o njegovanju kose su:

Često šišanje podstiče brži rast kose

Ovo je sigurno savjet koji vam je dala gotovo svaka vaša drugarica, pa ipak, to je samo mit. Kosa raste maksimalno dva cm mjesečno, bez obzira na to koliko se često šišate. Šišanje i uklanjanje oštećenih krajeva čine da kosa izgleda zdravije i gušće, ali ako želite da ona brže raste, umjesto na šišanje, fokusirajte se na preparate, koji će bogato hraniti dlaku i podstaći brži rast kose.

Hladna voda utiče na sjaj vaše kose

Ovo je apsolutna zabluda. Naša kosa ne sadrži žive ćelije, na koje toplina vode može uticati. Da biste doprineli boljem sjaju vaše kose, odaberite dobar regenerator i zaboravite bespotrebno smrzavanje ispod tuša.

Oporavak oštećene kose

Koliko god vam određeni proizvodi obećavali rekonstrukciju oštećene kose, to je jednostavno nemoguće. Oni mogu uspješno ojačati i poboljšati kvalitet zdrave kose, ali oštećena kosa ne može se oporaviti, jedini lijek za nju je šišanje.

Učestalo pranje kose dovodi do njenog opadanja

Opadanje kose nema nikakve veze sa njenim učestalim pranjem, zapravo, to je dermatološki problem. Učestalo pranje kose može dovesti do češćeg mašćenja kose, ili pak do pojave peruti. Idealna mjera pranja kose, koje ne može naštetiti njenom kvalitetu jeste tri puta nedeljno.

Ukoliko želite zdravu i bujnu kosu, zaboravite na ove neutemeljene mitove i posvetite se pravoj njezi kose, korak po korak.