👑 MISS EARTH SERBIA 2019 🌎 . . . Velika mi je čast sto ću predstavljati Srbiju na najvećem svetskom izboru “Miss Earth”. Takmičenje se održava na Filipinima u periodu od 26. septembra do 26. oktobra. Daću sve od sebe da na izboru za Miss sveta, gde učestvuje 146 zemalja, našu divnu zemlju predstavim u najboljem svetlu. Izbor za Miss sveta prenosi američka televizija FOX i prenos putem malih ekrana prati preko 2,5 milijardi ljudi. @missearth @missearthexclusiveofficial @miss_earth_bih 📸 @gosnfotograf @fotostorm.studio

