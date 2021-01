Zašto su vam usne stalno ispucale u toku zime?

Nažalost, mnogo je onih koji se žale na isti problem, koji iako zna da bude prisutan i ljeti, u zimskom periodu je znatno veći. I mada ima mnogo razloga koji dovode do suvoće usana i njihove ispucalosti, glavni i osnovni je hladno i suvo vrijeme.



Oštra zima i izložena sluzokoža poput one koja se nalazi na usnama, ne čine baš idealan par. Gubitak vlage sa usana je zapravo osnovni uzrok suvih usana. Međutim, da stvar bude još gora, to stvara lančanu realciju koja se ogleda u lizanju usana. Većina ljudi ima običaj da pređe jezikom preko svojih usana kako bi ih navlažila, ali to samo pogoršava stvari. Pljuvačka u ustima ima svoju kiselost koja nagriza osjetljivu iritiranu površinu usana.

Osim toga svaka vlaga koju privremeno dodajete svojim usana, u suvom okruženju sklona je isparavanju pri čemu odvlači još više vlage sa vaših usana, pogoršavajući problem. Nevjerovatno ali istinito je to da što više vlažite svoje usne pljuvačkom, one postaju suvlje. Najkraće rečeno – prvi korak koji vas dijeli od suvih usana je prestanak njihovog vlaženja pljuvačkom.

KOJI SU JOŠ UZROCI SUVIH USANA?

Ispucale usne mogu da budu odraz alergije na određene proizvode za njegu usana. Osim toga kvasac i djelovanje sunčevih zraka mogu da dovedu do suvih usana. Trajna suvoća može signalizirati da tijelu nedostaju vitamini B i C, gvožđe, cink ili folna kiselina. Ishrana bogata ovim vitaminima može eliminisati ovaj problem.

KAKO EFIKASNO REŠITI PROBLEM SA SUVIM USNAMA?

Dermatolozi preporučuju nanošenje masti ili balzama na usne više puta dnevno. Vazelin je takođe vrlo djelotvoran kada je riječ o problemu sa suvim usnama. Nježni piling usana može da pomogne pri ukljanjanju mrtve kože, ali je on preporučljiv na usnama na kojima nije izraženo crvenilo.

Nije poželjno koristiti bilo kakve proizvode koji sadrže arome citrusa, mente, mentola, cimeta, i eukaliptusa jer oni mogu dodatno izazvati iritacije. Balzame za usne je poželjno nanositi uveče pred spavanje, ali i pri dnevnim izlascima iz kuće kada ste dugo na otvorenom.