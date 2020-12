Tri zlatna pravila kojih se pridržavaju zgodne žene

Ko je ikada mučio muku sa suvišnim kilogramima, vrlo dobro zna da se do vitkog stasa ne dolazi preko noći. Pogotovo ako ste u grupi onih "manje srećnih" kojima se i vazduh "lijepi".

Ako pitate poznate ličnosti kako one održavaju liniju, većina će vam reći da se hrani zdravo, jede obilje svježeg voća i povrća, vrlo malo ili uopšte ne konzumira kafu i alkohol, redovno vježba i trudi se da spava dovoljno.

A stručnjaci su izdvojilii i tri "zlatna pravila" koja pomažu da budete vitki i zdravi.

Započnite obrok supom

Kada sjednete da ručate, prvo pojedite bistru supu, pa onda pređite na ostalo. Ako jedete obrok koji uključuje i supu, ukupno ćete unjeti oko 135 kalorija manje. Prvo zbog toga što će vam supa napuniti stomak, pa ćete poslije manje da pojedete. Druga korist je to što supa pomaže izbacivanje viška vode i zaglavljenih masti iz organizma.

Jedite hranu u više boja

Kod Japanaca, koji su najvitkiji i imaju najduži životni vek na svijetu, svako servirano jelo tradicionalno se sastoji iz crvene, zelene, žute, bele i ljubičasto-crne boje da bi lijepo izgledalo. Da bi sve ove boje bile prisutne, koristi se povrće (paprika, brokoli, luk) koje je puno vitamina, minerala i vlakana, a ima malo kalorija.

Pijte zeleni čaj

Verovatno znate da zeleni čaj snižava holesterol, poboljšava zdravlje srca i štiti od raka. Ali, ima i veliku ulogu u skidanju kilograma, jer ubrzava metabolizam do 4% za 24 sata. Takođe, za samo sedam dana, može da smanji ukupan broj unesenih kalorija do 60%! To je zbog katehina, koji spriječava apsorpciju masti i pomaže regulisanje šećera u krvi.