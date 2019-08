Top 10 najljepših hotelskih kupatila

Kupatilo je obavezni dio hotelske sobe i to se jednostavno podrazumijeva…

Ipak, kada su kvalitetno dizajnirana i kreirana, sa uzvišenim dizajnom i komforom na umu, jedno kupatilo može biti poput vašeg privatnog spa centra. Apartmani koje možete vidjeti u našoj galeriji, definitivno vam nude više nego što ste očekivali, pružajući vam priliku da uživate u raskošnim, dekadentnim i luksuznim okruženjima, stvorenim za uživanje.

Sa svojim masivnim površinama, unikatnim umjetničkim djelima i najboljim pogledima koje određena destinacija nudi, kupatila u ovim apartmanima otkiće vam sasvim novu stranu luksuznih putovanja i odmora.

Kao što ste mogli da pretpostavite, pripremili smo top deset listu za vas.

Rosewood London

Sa tuš kabinom i kadom, ovo kupatilo koje je u cjelosti odjeveno u mermer i nalazi se u Manor House apartmanu koji se prostire na gotovo 200 m2, luksuzno je u sasvim novom smislu riječi. Ipak, unapređenja poput aromatičnih Czech & Speake ulja za kupanje i sapuna, Dyson fenova za kosu, čine ga ultimativnim prostorom za sređivanje.

Iako ćete izgledati kao milion dolara kada završite sa kupanjem i sređivanjem, teško da ćete poželjeti da izađete iz svog apartmana, do kog vas vodi privatni ulaz i lift. Zahvaljujući personalizovanoj ulozi batlera, gosti mogu zatražiti pomoć u svemu – od raspakivanja do aranžiranja obroka.

Waldorf Astoria Las Vegas

Pogled iz spuštene, samostojeće kade u Penthouse Panorama View apartmanu najbolji je koji ova destinacija nudi. Smješten u apeksu elegantnog i prefinjenog hotela, čitavo ovo kupatilo odjeveno je staklom i sadrži kolekciju od 20 Salvatore Ferragamo sitnica za kupanje. Iskusite totalno podmlađivanje daleko od neonskih svjetala u parnom kišnom tušu ovog kupatila.

Hotel Grande Bretagne

Gledanje televizije u kupatilu odavno nije novi koncept kada se radi o luksuznim hotelima, ali kada to radite u raskošnom apartmanu na petom spratu Hotel Grande Bretagne u Atini, okruženi plavim mermerm koji pokriva sve – od kade do divana u tuš kabini, nikada više nećete poželjeti da radite išta drugo. Pogodnosti Acqua di Parma i svetlucavi luster iznad kade doprinose dekadenciji ovog kupatila i njegovoj eleganciji.

The Muraka at Conrad Maldives Rangali Island

Ako ste ikada želeli da operete svoje zube pod vodom, evo prilike. The Muraka at Conrad Maldives Rangali Island, koji debituje ovog mjeseca, ima podvodnu spavaću sobu, dnevni boravak i kupatilo sa panoramskim pogledom na koral i morski život.

Sa Aesop pogodnostima i velikim tušem, čitavo ovo kupatilo odeveno je u staklo, dajući vam osećaj da ste tu samo vi i more. Iznad vode, luksuz se nastavlja sa privatnim infiniti bazenom, terasom za opuštanje i kadom koja je okrenuta okeanu.

The Silo

Slavan zbog svoje arhitekture i staklenih zidova, ovaj hotel koji je otvoren prošlog proljeća, veličanstven je po svakoj kategoriji, ali se posebno ističe Royal apartman površine 140 m2.

Ovo živahno kupatilo akcentovano je bojama, raskošnim ogledalima i lusterima, kao i kolekcijom afričke umetnosti koju je sakupio vlasnik hotela. Ako ste željni privatnosti, jednim pritiskom na dugme zatvarate roletne i izolujete se od ostatka svijeta.

Hôtel de Crillon

Prateći renoviranje u trajanju od četiri godine, hotel de Crillon iz osamnaestog vijeka ponovo je otvoren prošlog ljeta u Parizu, otkrivajući nam svoje sjajne apartmane koje je dizajnirao Karl Lagerfeld, a koji nose naziv Les Grandes Apartments.

Dok se radilo na kupatilima ovih veličanstvenih apartmana nije se štedilo, pa ona sadrže nevjerovatnih 40 varijacija mermera, grijane podove i Buly 1803 pogodnosti. Dvotonska kada napravljena od blokova Arabescato Orobico tamnog mermera iz Italije je nešto što nam najviše privlači pažnju.

Viceroy Central Park

Brojni njujorški hoteli tvrde da imaju sjajni pogled na Central Park, ali samo jedan od njih ima kupatilo odjeveno u mermer sa neometanim pogledom na ovu predivnu zelenu oazu. Apartman 57, smješten na 28. spratu hotela će vas oduševiti, jer je Central Park upravo njegova fokalna tačka. Bilo da želite da se istuširate na brzinu ili pijuckate šampanjac dok uživate u toploj kupki, ovaj pogled vam je na raspolaganju.

Il Salviatino

Kada zakoračite u ovaj apartman, mislićete da ste se vratili natrag u prošlost, jer se ovaj skoro renovirani butik posjed nalazi u restauriranoj vili iz petnaestog vijeka nadomak Firence. Kupatilo ovog apartmana povezano je sa njegovim enterijerom, a krasi ga freska iz 1886.godine koju je radio Augusto Brušći.

Tu su i dva ulja na platnu holandskog slikara Gabrijela van der Leuva. Kada od antičkog rimskog kamena pružiće vam iskustvo kupanja koje nije ni nalik bilo kom drugom, a to ćete posebno osjetiti ako iskoristite prednosti Ultimate Bubble Bath pogodnosti, prilikom koje se kada do same ivice puni šampanjcem.

Rome Cavalieri

Mermerno kupatilo Penthouse apartmana u ovom hotelu kreirano je tako da nam jasno stavi do znanja svoju aristokratku reputaciju.

Slavine napravljene od boemskog Swarovski stakla čine nešto sasvim obično, poput umivanja ujutru, pravim dekandentnim iskustvom, baš kao što to čini i tuš kabina, koja će vam dati priliku da uživate u revitalizirajućim sesijama hromoterapije i aromaterapije. Svjetla optičkih vlakana svetlucaju iznad whirlpool kade, nudeći vam pogled na vječni grad.

Laucala Island

Dizajnirano kako bi maksimalno iskoristilo pogled na smaragdno zelenu vodu, dok istovremeno svojim gostima pruža osjećaj izolovanosti, Overwater Villa u Laucala Island je najluksuznija smeštajna jedinica ovog privatnog ostrvskog resorta u Fidžiju. Privatno kupatilo ovog apartmana ima kadu kreiranu od jednog komada poliranog drveta, dok tuš na otvorenom nastavlja sa povezivanjem vas i prirode. Ovo iskustvo akcentovano je specijalnim i unikatnim Laucala proizvodima za kupanje, koje priprema spa centar odmarališta.

Izvor: Luxlife.rs