Šta odjeća govori o vama 

Potraga za savršenim outfitom i inače izaziva paniku, a zamislite kako je tek kada birate odjeću za prvi dejt. Ovo su nekoliko osnovnih opcija koje možete odabrati, u zavisnosti od toga kakvu reakciju želite da izazovete.

Suknja i patike

Ovaj outfit poručuje "ja sam zabavna osoba koja uživa u stranim filmovima i dizajnu enterijera".

Kombinaciju ste čisto nabacili na sebe jer se ne opterećujete dvočasovnim spremanjem, a i vjerovatno ste bili previše zauzeti odabirom pravih uzoraka za onu sjajnu fotelju u ćošku vaše sobe.

Farmerice i top sa dubokim izrezom

Nakon što ste se konačno odlučili za vaše najuže farmerice i majicu sa najdubljim mogućim dekolteom, finalni proizvod odaje devojku koja je opuštena jer nije odabrala haljinu, ali definitivno skreće pažnju na svoje najbolje atribute.

Odabrali ste kombinaciju koju uvijek nosite na dejt, zračite nonšalantnošću i seksepilom, a kada već daje tako dobre rezultate, zašto je se ne biste uvek držali?

Maksi haljina

Ne ustručavate se da pokažete svoju hipi stranu i to je kul. Kada se radi o modi komfor je izuzetno značajan, zato se rijetko odlučujete za potpetice. Što vam je udobnije to vam je prijatnije na sastanku, a on će sigurno pozitivno odreagovati na dobru energiju.

Mala crna haljina i štikle

Ukoliko ne idete u najbolji restoran na svijetu, možda ste malo pretjerali. Ali ako je ovo vaš magični outfit, onaj zbog kojeg se osećate kao model, dobro ste odlučili! Nažalost, ako rjšite opet da izađete sa njim, biće teško da nadmašite utisak sa prvog dejta. Ipak, eto izgovora da odete u šoping!

Haljina na preklop

Možda je malo formalniji izbor za opuštenu varijantu u lokalnom baru, ali ne i ako vas on izvodi na neko prefinjenije mjesto. Ništa manje i ne očekujete od vašeg partnera. Vi se ne zadovoljavate malim stvarima i treba vam neko ko zna kako se tretira dama.

